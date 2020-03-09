"BENİ BU OLAYA KARIŞTIRMAYIN"

Bürsin, muhabirlerin "Cem Yılmaz sizin 'Mutluluklar dilerim' açıklamanızdan sonra 'Bir bu eksikti' ifadelerini kullandı. Buna ne diyeceksiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Ben bu konuda diyeceğimi dedim zaten. 'Herkes mutlu olsun' dedim. Sizden ricam beni bu olaya daha da bulaştırmayın.