Bürsin, “Hande müthiş bir insan. Gerçekten acayip motive edici biri. Seni motive ediyor, ekibi motive ediyor. Asla söylenmiyor. Benden çok daha fazla çalışıyor. Herkesle çok iyi anlaşıyor. O konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Hande'de sıfır ego. Gerçekten dürüst olacağım hiç beklemiyordum. Ben dedim ki bakalım ne ile karşılaşacağız. Ben şok oldum. Bu çok güzel bir şey” şeklinde cevap verdi.