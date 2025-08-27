Kerem attığı gole sevinmedi!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Fenerbahçe'yi konuk eden Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, 35. dakikada takımını öne geçiren golü attı. İsmi Fenerbahçe'ye transferiyle sık sık gündeme gelen milli futbolcu, attığı gole sevinmedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Benfica, 35. dakikada 1-0 öne geçti.
Benfica'da golü atan isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem, bu sezon resmi maçlarda ilk kez ağları havalandırdı.
Fenerbahçe'ye transferi de gündemde olan milli yıldız, Fenerbahçe'ye golünün ardından sevinmedi.
Benfica, ilk yarının bitmesinin ardından Kerem için, "Türk lokumu" şeklinde bir paylaşım yaptı.