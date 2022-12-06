Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Kerem Alışık, psikiyatrist Martin Dysart'ı oynayacak - Magazin haberleri

Kerem Alışık, psikiyatrist Martin Dysart'ı oynayacak

Kerem Alışık, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile sahnelenecek 'Küheylan'da psikiyatrist Martin Dysart’ı canlandıracak

Giriş: 06.12.2022 - 09:21 | Güncelleme: ABONE OL
Kerem Alışık, psikiyatrist Martin Dysart'ı oynayacak - Magazin haberleri
Psikiyatrist Martin Dysart'ı oynayacak
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Kerem Alışık, 'Amadeus'un yazarı Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, 1970’li yıllarda Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük tiyatrolar tarafından sahnelenen ve sinema uyarlaması yapılan 'Küheylan' adlı oyunda psikiyatrist 'Martin Dysart' karakterini canlandıracak.

"ÇOK MUTLUYUM"

Yeni rolü ile ilgili açıklamalarda bulunan Kerem Alışık, "Benim kanatlarım yok. Kanatlarım yüreğim... Kendi gökyüzümde göçebe, kendi vicdanımda özgür ama 'Küheylan', sevinçten uçmak için gerekli olan kanatları ödünç olarak bana verdi ve işte olan oldu... Sanki yelelerim rüzgara karıştı. Çok mutluyum yine ve yeniden tiyatro sahnesinde olmaktan" dedi.

SHOW TV'nin yeni dizisi 'Sipahi' ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kerem Alışık, Tony Ödülleri’nde 'En İyi Tiyatro Oyunu' seçilen 'Küheylan' için yapılan fotoğraf çekimlerinde Levent Özdemir'e poz verdi.

İngiltere'nin Manchester şehrinde gerçekleşen korkunç bir olayı analiz eden psikiyatrist 'Martin Dysart’ın, sıra dışı bir tedavi sürecinin anlatıldığı oyun, 10 Şubat'ta prömiyerini gerçekleştirecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Usta oyuncu Kerem Alışık 'Sipahi'de
Usta oyuncu Kerem Alışık 'Sipahi'de
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 22 gözaltı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 22 gözaltı
Elif Sanchez 14 Aralık'ta Zorlu PSM'de
Elif Sanchez 14 Aralık'ta Zorlu PSM'de
Hilal 14 yaşındaydı! 40 dakika kalp masajı yapıldı! Büyük acı!
Hilal 14 yaşındaydı! 40 dakika kalp masajı yapıldı! Büyük acı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.