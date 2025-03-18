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        Haberler Magazin Kerem Alışık, babası Sadri Alışık'ı böyle andı

        Kerem Alışık, babası Sadri Alışık'ı böyle andı

        Kerem Alışık, Türk Sineması'nın unutulmaz ismi olan babası Sadri Alışık'ın 30'uncu ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 21:07 Güncelleme: 18.03.2025 - 21:08
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        Babasını böyle andı
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        Kerem Alışık, 18 Mart 1995'te hayatını kaybeden babası Sadri Alışık'ı paylaşımla andı.

        "O SELAM BİR SELAMDAN BİR FAZLASI OLDU"

        64 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı: Yolculuk bir sıcak selam ile başladı. Ve o selam bir selamdan bir fazlası oldu. Sadri Alışık her selam verdiğinde yüreğimizden kuşlar havalandı gökyüzüne. Şimdi Sadri Alışık'a her selam verdiğimizde gökyüzü kuşları yolluyor yüreğimize... Yokluğunda 30'uncu yıl... Özlem, minnet, rahmet ve sevgiyle...

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        #sadri alışık
        #kerem alışık

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