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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'dan galibiyet sözleri - Galatasaray Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey'dan galibiyet sözleri

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımda Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 23:57 Güncelleme: 08.12.2023 - 23:57
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        Kerem ve Boey'dan galibiyet sözleri
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        Sacha Boey mücadeleye ve performansına ilişkin, "Bizim için önemli bir maçtı. Liderlik için kazanmamız gerekiyordu ve biz de bu şekilde hazırlandık. İyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum ve hazırlanıyorum. Sadece takımla değil, bunun haricinde de çalışıyorum. İyi hissediyorum. Bu şekilde devam etmem gerekiyor." dedi.

        "Güzel bir galibiyet oldu"

        Kerem Aktürkoğlu ise şunları söyledi:

        "Önemli olan galibiyetti. Hafta için çok önemli bir maça çıkacağız. Oraya moralli gitmemiz ve ligi devam ettirmemiz gerekiyordu. Güzel pozisyonlar bulduk, öne geçtik. Önemli olan galibiyetti. Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık, güzel bir galibiyet oldu. Icardi hem saha için hem de saha dışında çok seviyorum. Hep birbirimizi arıyoruz. Böyle istatistikler güzel ama galibiyetten daha güzel. Takımıma yardım etmek için uğraşan bir futbolcuyum. Umarım takım olarak böyle devam ederiz ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırız."

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        "Kazanmak istiyoruz"

        Kerem Demirbay ise maçın ardından Adana Demirspor ve Kopenhag maçlarına ilişkin, "Kendi performansımı konuşmak istemiyorum. Takım olarak iyi bir performanstı. Birinci devrede 3-0 yapmalıydık. İkinci yarıda da 3-1'i erken bulmalıydık. Kazandık, en önemlisi o. Şampiyonlar Ligi'nde pozitif bir durumdayız. Takım olarak enerjili çıkmak ve maçı kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Kerem Aktükoğlu gol sayısını 7’e yükseltti

        Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Adana Demirspor’u mağlup ederken, sarı-kırmızılıların 2. golü Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi. Maçın 29. dakikasında Adana Demirspor atağında orta sahada topu kapan Lucas Torreira pasını ceza yayında bulunan Mauro Icardi’ye aktardı. Icardi’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi.

        25 yaşındaki böylece bu sezonki gol sayısını 7’e çıkardı. Milli futbolcu bu gollerin 4’ünü Süper Lig’de, 3’ünü de Avrupa kupalarında kaydetti.

        Mücadeleye 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 78. dakikada yerini Cedric Bakambu’ya bıraktı.

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