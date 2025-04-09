Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz'de haftanın 11'inde!
Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde haftanın takımına seçildi.
Giriş: 09.04.2025 - 22:16 Güncelleme: 09.04.2025 - 22:16
Portekiz Ligi'nde 28. hafta maçlarının ardından haftanın 11'i açıkladı.
Benfica'nın deplasmanda Porto'yu 4-1 yendiği müsabakada birer asist yapan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, haftanın takımına seçildi.
Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica, 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
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