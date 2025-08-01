Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de bir kupa daha kazandı!
Portekiz Süper Kupası'nda Benfica, Sporting'i tek golle mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu bu karşılaşmada Benfica kariyerinde 2. kez kupa sevinci yaşadı.
Portekiz Süper Kupası'nda Benfica ile Sporting, Estadio Algarve'de karşı karşıya geldi.
Benfica, Sporting'i Pavlidis'in 50. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.
Kupayı 10. kez müzesine götüren Benfica'da Kerem Aktürkoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 80 dakika sahada kaldı.
Milli futbolcu, Benfica'nın tek golle zafere ulaştığı maçla birlikte daha önce lig kupasını kazandığı Benfica kariyerinde 2. kez kupa sevincini tattı. Karşılaşma sonrası adeta sevinçten çıldıran futbolcular büyük mutluluk yaşadı.