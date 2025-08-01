Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Haberler Spor Futbol Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de bir kupa daha kazandı! - Futbol Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de bir kupa daha kazandı!

        Portekiz Süper Kupası'nda Benfica, Sporting'i tek golle mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu bu karşılaşmada Benfica kariyerinde 2. kez kupa sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 11:15 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de bir kupa daha kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Portekiz Süper Kupası'nda Benfica ile Sporting, Estadio Algarve'de karşı karşıya geldi.

        Benfica, Sporting'i Pavlidis'in 50. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

        Kupayı 10. kez müzesine götüren Benfica'da Kerem Aktürkoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 80 dakika sahada kaldı.

        Milli futbolcu, Benfica'nın tek golle zafere ulaştığı maçla birlikte daha önce lig kupasını kazandığı Benfica kariyerinde 2. kez kupa sevincini tattı. Karşılaşma sonrası adeta sevinçten çıldıran futbolcular büyük mutluluk yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        Alevler bağ evini sardı! İtfaiyenin inanılmaz mücadelesi kamerada!
        Alevler bağ evini sardı! İtfaiyenin inanılmaz mücadelesi kamerada!
        Trump Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptıracak
        Trump Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptıracak
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        ABD'de ölen üniversiteli oğlunun cenaze namazını kıldırdı!
        ABD'de ölen üniversiteli oğlunun cenaze namazını kıldırdı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        İfadesi ortaya çıktı: Maskeli partiden dönüyordum!
        İfadesi ortaya çıktı: Maskeli partiden dönüyordum!
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        Habertürk Anasayfa