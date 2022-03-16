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Kerem Aktürkoğlu, Barça'yı korkuttu! Rekor bonservis bekleniyor

Beşiktaş'ı yıkan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, muhteşem performansıyla İspanyol basınında yer aldı. Marca gazetesi, derbinin ardından yaptığı haberde Kerem'in Barcelona için ana tehdit olduğunu ifade etti. Öte yandan Lyon, Kerem'in performansına hayran kaldı. Sarı-kırmızılılar oyuncunun bonservisini belirledi

16.03.2022 - 10:16 | Güncelleme: FUTBOL

  • Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yenerek yarın Barcelona ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi moral buldu.

  • Siyah beyazlı takımın filelerini 2 kez havalandıran Kerem Aktürkoğlu derbiye damga vuran isim olurken, performansı ve Galatasaray'ın zaferi İspanyol basınında da yankılandı.

  • BARÇA'YI KORKUTTU

    Kerem Aktürkoğlu'nun göz dolduran performansı İspanyolların gözünü korkuttu.

  • AS Gazetesi'nde, "Derbinin kralı Galatasaray" başlığı atılırken, "Galatasaray, ilk yarıda özellikle Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu ve Feghouli ile 45 dakika boyunca rakibine baskı yaparak harika bir maç çıkardı" ifadeleri kullanıldı.

  • Mundo Deportivo Gazetesi, "Kerem Aktürkoğlu derbide Galatasaray'a liderlik ediyor" başlığını kullandı ve "Domenec Torrent'in Galatasaray'ı, Beşiktaş'a karşı derbide çok önemli bir galibiyet elde etti. Türk kulübünün büyük yeteneği Kerem Aktürkoğlu iki gol atarak parladı. Beşiktaş'a karşı bu güzel oyun Barça maçında Galatasaray'a kesinlikle büyük bir moral kaynağı olacak. Perşembe günü büyük bir sürpriz yapmaya çalışacaklar" yorumunu yaptı.

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