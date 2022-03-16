Kerem çok iyi bir sezon geçirdi ve en iyi oyuncularımızdan biri oldu. Çok genç, gelişmekte olan bir oyuncu ve birçok kulüpten ona çok ilgi olduğunu biliyoruz. Ama uzun vadeli bir sözleşme imzaladık ve göreceğiz. Şimdilik çok erken ama iki Premier Lig takımı ve bazı La Liga ekipleri şimdiden ilgilerini dile getirdi."