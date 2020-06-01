Kepenkleri yeniden açan esnaflar "şükür duası" etti

Tarihi Selimiye Arastası Çarşısı önünde bir araya gelen esnaflar, Edirneli şekerlemeci Arif Meriç'in normalleşme sürecinin başlaması dolayısıyla ettiği duaya "amin" dedi.
Duanın ardından bugün için özel yaptırılan ciğerli ve sade lokmaları Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar vatandaşlara ve esnafa ikram etti.
Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın süresince tüm esnafların çalışmayı ve iş yerini özlediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeli haberiyle iş yerlerini açtıklarını belirten Dinar, "Ülkemize daha fazla katkı sağlamak için çalışacağız. Artık yeni üreten bir Türkiye oluyoruz. Kurallara bağlı olarak iş yerimizde çalışacağız." dedi.
- "Gümbür gümbür geliyoruz"
Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Dinar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kötüden iyiye geçerken hem dua edilir hem de bir hayır edilir biz de bugün lokma dağıttık. Bu süreç sıkıntılıydı, biz Türk milleti olarak çalışmaya alışığız, evde oturmaya alışık değiliz. Ama bu koronavirüs belası bizleri de evlerimize mahkum etti. Sağlık için evlerimizde kaldık. Hepimiz bu kurallara, Bilim Kurulumuzun tavsiyelerine uyduğumuz için bu günleri gördük."
Meriç de salgından korunmak için hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.
Esnafların da bu süreçte dinlendiğini dile getiren Meriç, "Sanki 300 asırdan beri yatıyormuşuz gibi hissettik. Öyle bir kalktık ki gümbür gümbür geliyoruz. Aşkla, şevkle ve muhabbetle yeni günlerin daha da güzel olacağına inanıyoruz." dedi.
Tava ciğer ustalarından Uğurcan Imrak ise 2,5 aydır ciğercilerin kapalı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla dükkanlarımızda işimizin başına geçtik. Siftahlarımızı yaptık. Şükür duamızı ve hayrımızı gerçekleştirdik. Umutluyuz bu hastalık bitecek inşallah." şeklinde konuştu.
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