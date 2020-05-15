Türkçedeki argo niteliğindeki sözcüklerden olan kepaze kelimesi nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Yazım kuralları arasında bu soru araştırılıyor.

KEPAZE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, kepaze şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "kapaze, kapeze" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'kepaze'dir.

KEPAZE SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı, 'niteliksiz, değersiz, utanmaz, rezil, gülünç'gibi anlamlara sahip olan kepaze sözcüğü; Türkçeye Farsçadan geçmiştir.

Kepaze sözcüğü, eski dildeki anlamı ise; 'talim yaparken kullanılan gevşek ok yayı'dır.