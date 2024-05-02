Kenya'da sel felaketi: En az 181 kişi hayatını kaybetti
Kenya'da başkent Nairobi dahil 36 bölgede etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi. Nairobi'de şiddetli yağış ve sel sebebiyle 188 bin kişinin yerinden edildiği belirtildi
- 1
Kenya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkede şiddetli yağışların yol açtığı yıkıcı sel felaketinde en az 181 kişi hayatını kaybetti.
- 2
Kenya'da Mart ortasında başlayan şiddetli yağış, Nisan ayı sonu itibariyle şiddetli sele dönüşerek 36 bölgede etkili oldu.
- 3
Hükümet sözcüsü Isaac Mwaura, ülke çapında 181 kişinin hayatını kaybettiğini, 90 kişinin arandığını, 124 kişinin de yaralandığını bildirdi.
-
- 4
188 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ
Kenya'nın başkenti Nairobi'de şiddetli yağış ve sel sebebiyle 188 bin kişinin yerinden edildiği belirtildi.
- 5
Ülkede etkili olan sel felaketinde yaklaşık 40 bin dönüm ekili arazi sular altında kaldı.
- 6
45 yolun ve 13 sağlık merkezinin zarar gördüğünü belirten Kenya Kızıl Haçı, yağış olmasa da ani su baskınları yaşanabileceği konusunda halkı uyardı.
-
- 7
Kenya Meteoroloji Kurumu, yağışların bu hafta da devam edeceğini açıkladı.
- 8
- 9
-
- 10
- 11
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.