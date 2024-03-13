Kentsel dönüşüme giren 5 katlı bina çöktü

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İstanbul Maltepe'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı binada çökme meydana geldi. Binadan dökülen molozlar nedeniyle sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi, Özçetin sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde kentsel dönüşüme giren 5 katlı binanın yıkımının yapıldığı sırasında çökme meydana geldi.

Fotoğraf: DHA MOLOZLAR NEDENİYLE SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI Binadan dökülen molozlar nedeniyle sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. REKLAM

Fotoğraf: DHA Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın çevresine şerit çekerek sokağı trafiğe kapattı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Fotoğraf: DHA "YIKIM SIRASINDA BİNA ETRAFINDAKİ SAÇLAR YOLA DEVRİLDİ" Yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi Yılmaz Ünal, "Binanın birini yıkmıştık, diğerine başladık. Mesai bitimine doğru binanın bir kısmını yıkmıştık o şekilde bırakamazdık. Belediyenin bize vermiş olduğu ruhsata göre yıkımını gerçekleştirdik. "

Fotoğraf: DHA REKLAM "Yıkım sırasında bina etrafında bulunan saclar sokağa devrildi. Sokağı biz tedbir amaçlı kapatmıştık, saatin geç olması, aynı zamanda iftar vakti olması dolayısı ile vatandaşlarımız panik yaptı. Herhangi bir can ya da mal kaybı yok. Sadece saclarımız zarar gördü“ dedi.

Fotoğraf: DHA Mahalle sakini bir vatandaş ise, "Dünden beri uğraşıyoruz yıkım saati ne zaman? Önce saat 19.00 dediler, sonra 19.30 oldu. Ardından saat 20.00'da bu olay oldu. Biz yıkım olacağını biliyorduk, ne zarar verdiklerine bakacağız" diye konuştu.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.