Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Emlak

Kentsel dönüşümde kredi limitleri yükseltildi

Kentsel dönüşümde kredi üst limitleri güçlendirme kredisinde 240 bin TL'den 320 bin TL'ye, konut yapım ve konut edinme kredilerinde 600 bin TL'den 1 milyon 250 bin TL'ye, işyeri yapım kredisinde 600 bin TL'den 800 bin TL'ye ve işyeri edinme kredisinde 250 bin TL'den 350 bin TL'ye yükseltildi

Giriş: 13.04.2023 - 08:43 | Güncelleme: ABONE OL
Kentsel dönüşümde kredi limitleri yükseltildi
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı'nın "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği verilebilmesi için tahliye veya yıkım tarihinden itibaren bankaya yapılacak başvuruların süresi bir yıldan üç yıla çıkarıldı.

Kredi üst limitleri güçlendirme kredisinde 240 bin TL'den 320 bin TL'ye, konut yapım ve konut edinme kredilerinde 600 bin TL'den 1 milyon 250 bin TL'ye, işyeri yapım kredisinde 600 bin TL'den 800 bin TL'ye ve işyeri edinme kredisinde 250 bin TL'den 350 bin TL'ye yükseltildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mersin, Konya ve Kastamonu TOKİ arsa kuraları çekiliyor!
Mersin, Konya ve Kastamonu TOKİ arsa kuraları çekiliyor!
Soyadlarını Atatürk koydu! O kitapçı 110 yaşında
Soyadlarını Atatürk koydu! O kitapçı 110 yaşında
ABD Başkanı Biden ata topraklarını ziyaret etti
ABD Başkanı Biden ata topraklarını ziyaret etti
TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı
TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.