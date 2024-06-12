"KENDİ BİNALARINI YIKACAKLARINA YAN BİNADAKİ DAİRELERİ YIKTILAR"

İş yeri mühürlenen Mehmet Nuri Kaya, "Benim burada dükkanım var. Sabah söyledik yıkım ekibine, 'Bak böyle bir yıkım yapıyorsunuz, hani etrafında hiçbir önlem almadınız' diye. Kesinlikle hiç kimseyi dinletemedim. Ben her yeri aradım. Binadaki adamların dairesini yıktılar. Kendi dairelerini yıkacaklarına, yan binadakilerin dairelerini yıktılar. Benim dükkanım mühürlendi şu anda. Çok mağduruz. Kapalı dükkanım bayram üstü. Arıyoruz karşımızda bir yetkili yok. Hiçbir önlem almadılar. Halen yıkım var" şeklinde konuştu.