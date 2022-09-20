Getty Images Şehirlerdeki yeşil alanlar gezegenin ve canlıların sağlığı için oldukça önemli

Kentlerdeki ağaçların yüzde 65'i iklim krizi nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya.

Şehirlerdeki ağaçların küresel ölçekte risk değerlendirmesini yapan ilk araştırmaya göre iklim krizinin etkisiyle artan sıcaklıklar ve düşen nem oranları binden fazla ağaç türünü yok oluşa sürükleyebilir.

Bu türler arasında şehirlerde sıklıkla gördüğümüz meşe, akçaağaç, kavak, karaağaç, çam ve kestane gibi ağaçlar var.

Nature Climate Change dergisinde yayımlanan araştırmaya göre risk altındaki türlerin oranı 2050'de yüzde 76'ya yükselebilir.

Araştırmanın baş yazarı Western Sydney Üniversitesi'nden Manuel Esperon-Rodriguez, kentsel alanlardaki çok sayıda ağacın iklim değişikliği nedeniyle zaten stres altında olduğunu söylüyor.

Buna göre hava daha da ısındıkça ve kurudukça risk altındaki türlerin sayısı da artacak.

Rodriguez, şehirlerdeki ağaçların fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirdiğini, sosyal entegrasyon için önemli olduğunu ve sıcak hava dalgalarının etkilerini azalttığını söylüyor.

BBC'ye verdiği demeçte, "Bütün bu faydalar esas olarak büyük olgun ağaçlar tarafından sağlanıyor, bu nedenle bugün diktiğimiz fidanların gelecek nesiller için tüm bu faydaları sağlayabilecek ağaçlar haline geleceğinden emin olmamız gerekiyor" diyor.

Getty Images Trabzon araştırma kapsamında incelenen şehirler arasında

Araştırmacılar, küresel ısınmanın sokaklara ve parklara dikilen ağaçlar üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek için 78 ülke ve 164 kentteki 4 bin 129 ağaç ve çalının kaydedildiği Küresel Kent Ağacı Envanteri veritabanını kullandı.

Araştırma kapsamında incelenen şehirler arasında Türkiye'den sadece Trabzon bulunuyor.

Birleşik Krallık'ta ise Belfast, Birmingham, Bristol, Londra ve York olmak üzere beş şehir raporda yer aldı.

İncelenen 164 şehrin bazılarında ağaç türlerinin yarısından fazlası artan sıcaklıklar ve yağışlardaki değişiklikler nedeniyle halihazırda risk altında.

Kentsel alanlarda ağaç türleri için iklim riski, özellikle tropik bölgelerdeki şehirlerde ve Hindistan, Nijer, Nijerya ve Togo gibi kırılgan ülkelerde yüksek.

Araştırmacılar daha kurak havanın özellikle York, Londra ve Birmingham'daki ağaçlar üzerinde büyük bir etkisi olmasını bekliyor.