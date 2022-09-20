Kentlerdeki ağaçların yüzde 65'i iklim krizi nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya.
Şehirlerdeki ağaçların küresel ölçekte risk değerlendirmesini yapan ilk araştırmaya göre iklim krizinin etkisiyle artan sıcaklıklar ve düşen nem oranları binden fazla ağaç türünü yok oluşa sürükleyebilir.
Bu türler arasında şehirlerde sıklıkla gördüğümüz meşe, akçaağaç, kavak, karaağaç, çam ve kestane gibi ağaçlar var.
Nature Climate Change dergisinde yayımlanan araştırmaya göre risk altındaki türlerin oranı 2050'de yüzde 76'ya yükselebilir.
Araştırmanın baş yazarı Western Sydney Üniversitesi'nden Manuel Esperon-Rodriguez, kentsel alanlardaki çok sayıda ağacın iklim değişikliği nedeniyle zaten stres altında olduğunu söylüyor.
Buna göre hava daha da ısındıkça ve kurudukça risk altındaki türlerin sayısı da artacak.
Rodriguez, şehirlerdeki ağaçların fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirdiğini, sosyal entegrasyon için önemli olduğunu ve sıcak hava dalgalarının etkilerini azalttığını söylüyor.
BBC'ye verdiği demeçte, "Bütün bu faydalar esas olarak büyük olgun ağaçlar tarafından sağlanıyor, bu nedenle bugün diktiğimiz fidanların gelecek nesiller için tüm bu faydaları sağlayabilecek ağaçlar haline geleceğinden emin olmamız gerekiyor" diyor.
Araştırmacılar, küresel ısınmanın sokaklara ve parklara dikilen ağaçlar üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek için 78 ülke ve 164 kentteki 4 bin 129 ağaç ve çalının kaydedildiği Küresel Kent Ağacı Envanteri veritabanını kullandı.
Araştırma kapsamında incelenen şehirler arasında Türkiye'den sadece Trabzon bulunuyor.
Birleşik Krallık'ta ise Belfast, Birmingham, Bristol, Londra ve York olmak üzere beş şehir raporda yer aldı.
İncelenen 164 şehrin bazılarında ağaç türlerinin yarısından fazlası artan sıcaklıklar ve yağışlardaki değişiklikler nedeniyle halihazırda risk altında.
Kentsel alanlarda ağaç türleri için iklim riski, özellikle tropik bölgelerdeki şehirlerde ve Hindistan, Nijer, Nijerya ve Togo gibi kırılgan ülkelerde yüksek.
Araştırmacılar daha kurak havanın özellikle York, Londra ve Birmingham'daki ağaçlar üzerinde büyük bir etkisi olmasını bekliyor.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Kentlerdeki ağaçların yarısından fazlası iklim krizi nedeniyle risk altında/kentlerdeki-agaclarin-yarisindan-fazlasi-iklim-krizi-nedeniyle-risk-altinda-3521901
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!