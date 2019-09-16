16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
'EKO-ÉCHO İstanbul - Paris: Kentler, Sesler ve Hikâyeler Sergisi' açılıyor. Sergi, Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Pınar Yelmi, Radio France ses yönetmenlerinden Charlotte Roux, İTÜ Müzik Teknolojileri Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. Sertaç Kakı, yayıncı Antoine Auger ve ses belgeselcisi Anne Kropotkine tarafından tasarlandı. Sergi, 16'ncı İstanbul Bienali paralel etkinlikleri kapsamında 20 Eylül - 12 Ekim 2019 arasında Galeri Işık Teşvikiye'de sanatseverlerle buluşacak.
'EKO-ÉCHO İstanbul-Paris: Kentler, Sesler ve Hikâyeler Sergisi', temelde Türkiye ile Fransa arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi ve iki ülkenin 16'ncı yüzyıla uzanan zengin geçmişini vurgulamayı amaçlıyor. Buradan hareketle, İstanbul ve Paris'in kent sesleri ile bu şehirlerde yaşayan Türk ve Fransızların kendi dillerinde anlattıkları anıları harmanlayarak, şehirlerin ortak ve özgün yaşayışlarına işitsel deneyimler aracılığıyla dikkat çekilmek isteniyor. Kentlerin ses mirasının zenginliğini ön plana çıkaracak şekilde ve gerçeğe yakın bir deneyim sunması adına 360 derece tasarlanan bu işitsel yolculuk üç bölümde sunuluyor: kentlerin günlük hayatlarındaki benzer seslerin bir arada sunulduğu enstalasyon ile başlayıp, şehirlerin kendilerine has seslerinin ayrı ayrı deneyimleneceği bölüm ile devam ediyor. En son alanda ise, ziyaretçilerden şehir sesleri ile ilgili anıların toplandığı etkileşimli bir yerleştirme bulunuyor.
İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nin desteğiyle gerçekleştirilen sergi, iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirmenin yanı sıra, ziyaretçilerin işitsel değerlerin farkına varmaları ve bu değerlerin kültürel hafıza ile ilişkisinin önemini anlamaları açısından büyük önem teşkil ediyor. Bu serginin, İstanbul'daki gösteriminin ardından 2020'de Paris'te de sergilenmesi hedefleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!