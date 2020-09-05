Kendisini boğazından bıçakladığı eşini boğarak öldürdü

Olay saat 03.00 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Bir camide müezzinlik yapan Zülküf Güneş, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen din görevlisi eşi Özlem Güneş ile yaşadıkları evde tartışmaya başladı.
Tartışmanın şiddetlenmesiyle Özlem Güneş, mutfaktan aldığı bıçağı eşi Zülküf Güneş'in boğazına sapladı. Boğazından yaralanan Zülküf Güneş, daha sonra eşi Özlem Güneş'i boğarak öldürdü.
SAATLERCE CESEDİN BAŞINDA BEKLEDİ, SABAH OLUNCA POLİSİ ARADI
Olayın ardından saatlerce cesedin başında bekleyen Zülküf Güneş, gün aydınlanınca polis ekiplerini arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine Güneş ailesinin yaşadığı eve polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özlem Güneş'in öldüğünü belirledi. Zülküf Güneş ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Zülküf Güneş hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.
EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Boğazından bıçakladığı eşi tarafından boğularak öldürülen Özlem Güneş'in daha önce eşi tarafından birçok kez darp edildiği ve polise başvurarak şikayetçi olduğu öğrenildi.
Özlem Güneş'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
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