Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Kendini öldürmek isteyen Ümit Yaşar ve onu intihar ederek "öldüren" oğlu Vedat'ın kalp kıran hikâyesi

Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Ümit Yaşar, tüm hayatı boyunca ruhsal bunalımla uğraştı ve defalarca intihara kalkıştı. Bu sırada oğlunu ne kadar ihmal ettiğini fark etmedi. Henüz 17 yaşında olan Vedat, babası Ümit Yaşar'a bir not bırakıp intihar etti. Geriye sadece olayı anlatan bir şiir kaldı...

13.10.2022 - 11:46 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ümit Yaşar Oğuzcan, Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri. Oğuzcan'ı bu kadar büyük yapan belki de hayatından çıkaramadığı üzüntüleriydi. 

    22 Ağustos 1926 yılında doğan ünlü şair, küçükken fiziken yaralandığı birçok olay atlattı. Apandist ve bademcik ameliyatı geçirdi. Kızamık hastalığı sonrasında kekeme kaldı.

  • Aslında belki de herkesin başına gelebilecek bu sağlık problemleri, Ümit Yaşar'da farklı bir buhrana yol açtı. Psikolojisini toplayamadı ve sürekli ruhsal bir acı içinde yaşadı.

    Evlenip, iki çocuğa sahip olduktan sonra bile Oğuzcan, yaşadığı buhranlı halden kurtulamadı. 

  • Bu zamana kadar 24 kere intihara teşebbüs ettiğini iddia edilen şair, bu teşebbüslerden sadece 3 tanesini kabul etmişti.

    Aklı sürekli şiirlerinde ve kendi iç dünyasında olan şair, bu durumu ailesine de yansıtıyordu. Özellikle, oğlu Vedat babasından çok etkileniyordu.

  • Vedat, babası gibi şiirler yazdı ama yine de babasının dikkatini çekemedi. Oğuzcan, belki de hiçbir zaman Vedat için ne kadar önemli bir rol model olduğunu anlayamadı. 

  • Zaten yaşanan trajediden sonra bir daha anlamaya da vakti olmayacaktı.

    Takvimler, 6 Haziran 1973 yılını gösterirken Vedat, bir kahve ve bir konyak içip henüz 17 yaşındayken Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti.

    Vedat'ın ölüme giderken, babasına söyleyecek bir cümlesi vardı. Babasına bir intihar notu olarak şunları yazdı;

    "Baba, öyle intihar edilmez. Böyle edilir."

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.