Zaten yaşanan trajediden sonra bir daha anlamaya da vakti olmayacaktı.

Takvimler, 6 Haziran 1973 yılını gösterirken Vedat, bir kahve ve bir konyak içip henüz 17 yaşındayken Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti.

Vedat'ın ölüme giderken, babasına söyleyecek bir cümlesi vardı. Babasına bir intihar notu olarak şunları yazdı;

"Baba, öyle intihar edilmez. Böyle edilir."