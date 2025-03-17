Yusuf Dikeç: Kendimi daha güçlü hissediyorum

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, olimpiyat ikincisi Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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"ATICILIK ATA SPORUMUZ SAYILABİLECEK BİR BRANŞTIR"

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası sonrası elde edilen başarı ve madalyalara vurgu yapan Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Kocakaya, Atıcılık Federasyonu'nun 1923'te kurulduğundan beri birçok Avrupa ve dünya şampiyonasına katıldığını belirterek "Bugüne kadar da birçok madalyalar, çok başta hizmetler oldu.

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Ama bu Avrupa şampiyonası, atıcılık camiası için bir milat oldu. Türkiye Atıcılık Federasyonu ilk defa toplam madalya sayısı açısından Avrupa şampiyonu oldu. Bizim birçok branşımız var, birçok kere Avrupa şampiyonu olduk. Ama takım halinde atıcılıkta Avrupa şampiyonu olmak, Türkiye'nin temel branşlarından birisini daha gelmekte olduğunu gösteriyor. Atıcılık camiası olarak biz bundan sonra her türlü Avrupa ve dünya şampiyonasında gerekli başarıları elde ederek, Türkiye'nin Avrupa ve dünya ve olimpiyatlardaki madalya yükünü çekmeye adayız.

Bizim atıcılık branşı, konum itibarıyla bizim mizacımıza uygun ata sporumuz sayılabilecek bir branştır. Burada daha önce Yusuf kardeşimin başlattığı başarı zincirini daha sonraki dönemde temel mantığından birisi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın TOHM projesidir. Birçok sporcum TOHM'la gelmişlerdi buraya. Antrenörlerin, sporcu ailelerimizin ve bakanlığımızın katkılarıyla şu anda Avrupa'nın büyüklerde birinciyiz, gençlerde ikinciyiz" ifadelerini kullandı.