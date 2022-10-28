'Kendi Yolumda' filminin afişi yayınlandı

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'Kendi Yolumda' filminin afişi izleyiciyle buluştu. Başrolünde, Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'un yer aldığı filmde; Gökçe Bahadır, Okan Çabalar, Tuncer Salman, Tamer Levent, Suzan Aksoy, Erkan Can ve Hakan Özoğuz gibi ünlü isimler yer alıyor. Ali Kobanbay’ın senaryosunu yazdığı, Athena Sanat yapımcılığında 25 Kasım'da vizyona girecek olan filmin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak oturuyor.

'KENDİ YOLUMDA' FİLMİNİN KONUSU NE?

Daha önce de oyuncu olarak sinema filmlerinde yer alan Gökhan Özoğuz, bu kez kendi rüyasını, filmde rüya içinde anlatıyor. Özoğuz’un arabası, Adana’nın kenar bir mahallesinde bozulur. Gittiği tamircide, babasıyla birlikte çalışan ve aslında müzisyen olmak isteyen, ancak aile baskısı ve zor hayat şartları sebebi ile bu hayalini gerçekleştirememiş bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile sohbet eder ve sonrasında uyuya kalır. Uykusunda kendini tamirci çırağı Ömer Ali olarak bulan Gökhan için macera artık başlamıştır.