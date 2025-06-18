Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti: En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti: En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!

        İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen genç yıldız Kenan Yıldız, 50 milyon Euro piyasa değerine ulaşan ilk Türk futbolcu oldu. Transfermarkt'ın Serie A'da yaptığı piyasa değeri güncellemelerinin ardından milli oyuncumuz, değeri 45 milyon Euro'dan 50 milyon Euro'ya yükseltilerek Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bu artışla birlikte Kenan, şimdiye kadar bir Türk futbolcunun ulaştığı en yüksek piyasa değerine sahip isim oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 09:45 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Juventus altyapısından A takıma yükseldiği günden bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, özellikle 2024/2025 sezonundaki istikrarlı çıkışıyla Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

        • 2

          Kenan Yıldız’ın 50 milyon Euro’luk piyasa değeri, Türk futbol tarihinde bugüne kadar görülmemiş bir rakam olarak kayda geçti. Daha önce en yüksek piyasa değeri 45 milyon Euro olan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Çağlar Söyüncü gibi isimler bulunuyordu.

        • 3

          İşte en yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular:

        • 4

          Kenan Yıldız | 50 milyon euro | Juventus | 2025

        • 5

          Arda Güler | 45 milyon euro | Real Madrid | 2024

        • 6

          Hakan Çalhanoğlu | 45 milyon euro | Inter | 2024

        • 7

          Çağlar Söyüncü | 45 milyon euro | Leicester City | 2021

        • 8

          Arda Turan | 35 milyon euro | Atletico Madrid | 2015

        • 9

          Cengiz Ünder | 35 milyon euro | Roma | 2018

        • 10

          Orkun Kökçü | 35 milyon euro | Feyenoord | 2023

        • 11

          Ozan Kabak | 32 milyon euro | Schalke | 2020

        • 12

          Ferdi Kadıoğlu | 30 milyon euro | Fenerbahçe | 2024

        • 13

          Merih Demiral | 30 milyon euro | Juventus | 2020

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        Muhtar ve belediye ekibini iş yerine kilitlediler!
        Muhtar ve belediye ekibini iş yerine kilitlediler!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Kahreden olay kamerada! Yıktığı bina canını aldı!
        Kahreden olay kamerada! Yıktığı bina canını aldı!
        Engelli kız öğrenciye okulda cinsel saldırı!
        Engelli kız öğrenciye okulda cinsel saldırı!
        Yeni vergi kanunu neden hazırlanıyor?
        Yeni vergi kanunu neden hazırlanıyor?
        Gerçek açlık mı, duygusal kaçış mı?
        Gerçek açlık mı, duygusal kaçış mı?
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        Habertürk Anasayfa