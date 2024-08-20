Kenan Yıldız sezona asistle başladı!
Juventus, İtalya Serie A'nın ilk haftasında Como'yu 3-0 yenerken, milli futbolcu Kenan Yıldız, 10 numaralı formayla çıktığı ilk maçta asist yaptı.
İtalya Serie A'nın açılış haftasında Juventus, deplasmanda Coco'yu 3-2 mağlup etti.
Maça beklendiği gibi etkili başlayan taraf Juventus olurken ev sahibi ekip, 23. dakikada Samuel Mbangula'nın golüyle 1-0 öne geçti.
KENAN YILDIZ 10 NUMARAYI GİYDİ, ASİSTİ YAPTI
Juventus'ta geçtiğimiz günlerde sözleşmesi uzatılarak 10 numaralı forma verilen Kenan Yıldız, yeni sezona da hızlı başladı.
İlk yarının son saniyelerinde sahneye çıkan milli yıldızımızın pasında topla buluşan Timothy Weah, topu çizgiden geçirence Juventus 2-0 öne geçti.
Maçın skorunu belirleyen isim ise 90. dakikada Andrea Cambiaso oldu: 3-0.
Bu sonuçla Juventus sezona 3 puanla başlarken, ligin yeni takımı Como Serie A'ya mağlubiyetle giriş yaptı.