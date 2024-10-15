Kenan Yıldız: Çok gurur duyuyorum

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takımımızın genç oyuncularından Kenan Yıldız, galibiyeti değerlendirdi.

"ÇOK GURUR DUYUYORUM"

Kenan Yıldız, "Türkçe konuşamadığım için özür diliyorum. En iyi şekilde karşınızda olmak dileğiyle. Performansımızı koyduk ve takımımla gurur duyuyorum." dedi.

Bu sözlerinin ardından Türkçe konuşan Kenan Yıldız, "Sadece bunu söylemek istiyorum, çok gururluyum, herkese teşekkür ediyorum, devam ediyoruz böyle." ifadelerini kullandı.