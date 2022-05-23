Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Silletto Ödülü'nü kutladı

Avrupa'da Yılın Müzesi seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından yerli ve yabancı konukları İstanbul'da ağırladı

Anadolu medeniyetlerinin yaşam tarzını, yöresel geleneklerini ve kültürel dokusunu gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Kenan Yavuz Kültür Vakfı tarafından Bayburt'ta kurulan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Avrupa Müze Forumunca '2021 Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü'ne değer görüldü. Bunun üzerine Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda kutlama yapıldı.

Etkinlik öncesinde açıklama yapan müzenin kurucusu iş adamı Kenan Yavuz, bütün işlerinin arasında en güzelinin köyüne kurduğu müze olduğunu söyledi.

- Müzenin kurucusu iş adamı Kenan Yavuz

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar Köyü'nde faaliyet gösteren müzeye ilişkin bilgiler veren Yavuz, doğup büyüdüğü yerde inşa ettiği 15 bin metrekare alan üzerine kurulu müzenin 26 farklı mekandan oluştuğunu belirtti.

Yavuz, müzenin yapısına ilişkin, "Tamamını köylerde yıkılan, tahrip olan evlerden topladığımız ahşap ve taşlarla inşa ettiğimiz müzenin her materyali ikinci hayatını yaşıyor" dedi.

Müzenin aynı zamanda zaman-mekan ilişkisini kurmuş bir yapı olduğuna işaret eden Kenan Yavuz, "Anadolu'nun kültürünü, Anadolu'nun güzelliklerini sadece eşyalarla değil, aynı zamanda somut olmayan kültür miras olarak da orada yaşatıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"MEKAN OLMADAN KÜLTÜRÜ GÖRÜNÜR KILMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Yavuz, ziyaretçilerin müzede bu kültürü deneyimleme imkanı bulduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tandırda ekmek pişiriyor, kazanlarda bulgur kaynatıyor, tarlada tırpan biçiyor ve harmanda buğday öğütüyoruz. Yani aklınıza gelebilecek Anadolu'nun 100 yıl önce var olan sadece sosyal yaşamını, kültürünü, birlikte olma, birlikte muhabbet etme geleneğini, aile bağlarını, aile kültürünü yaşatmaya ve gençlerimize öğretmeye gayret ediyoruz. Çünkü mekan olmadan kültür derinliğimizi görünür kılmamız ve geleceğe taşımamız mümkün değil."

Kenan Yavuz, müzenin çeşitli sosyal sorunlara dikkat çektiğini, hem somut hem de somut olmayan kültür mirasına sahip çıkmaya çalışan bir köy müzesi olduğuna işaret ederek, "Anadolu kültürü olmazsa insanlığın geleceği karanlık. Yani insanlığın, Anadolu'nun ışığına ihtiyacı var. Türk İslam medeniyetinin yeniden insanoğluna yeni bir kurtuluş vesilesi olacağını, oraya doğru gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Geçen yıl sadece üç aylık zaman diliminde 30 bin ziyaretçi ağırladık. Bu bir köy müzesi için çok olağanüstü büyük bir rakam. Bu yıl da 100 bine yakın bir ziyaretçi bekliyoruz" şeklinde konuştu.