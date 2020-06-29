Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde "Kem Eğirme" etkinliği

Yeni sezona geçen hafta düzenlenen "Tırpanla Ot Biçme Şenliği" ile başlayan müzede hafta sonu "Kem Eğirme" etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında ziyaretçiler tarafından biçilen otlar birleştirilerek bölgedeki köylerde sıkça kullanılan ve "kem" adı verilen halata dönüştürüldü.
Kenan Yavuz Kültür Vakfı Başkanı ve Etnografya Müzesi kurucusu Kenan Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin amacının Anadolu'nun güzelliklerini gençlerin dimağında canlı tutmak, köylerin yaşanabilir olduğunu göstererek göç olgusunun önüne geçmek olduğunu söyledi.
Devletin altyapı, sağlık ve eğitim alanlarının tamamında Anadolu'nun her köşesine ulaştığına dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:
"Göç olgusunun devam etmesi artık anlamsız. Herkesin doğduğu topraklarda doyması için gereken altyapı hazır. Bizim kuşağın bu topraklardan ayrıldığı dönemlerde hiçbir şey yoktu. Yol yoktu, hastane yoktu, okul yoktu, elektrik yoktu ancak nüfus yoğunluğu çok olduğundan göç zorunluydu. Sanayileşme ve kentleşme yaşanması gereken bir süreçti. Artık iç göçün sosyoekonomik gerekçeleri ortadan kalkmıştır." dedi.
Yavuz, köyüne inşa ettiği müzeyle iç göç sorununa dikkat çektiğini ifade ederek "Yaşayan müze kavramını hayata geçirmek suretiyle etnografik anlamda müzeciliğe yeni bir boyut getirmek amacındayız. Ziyaretçilerimize sadece sergilenen eserleri görecekleri değil, yaşanmışlıkları tekrar yaşamak suretiyle hissedecekleri bir atmosfer sunmayı amaçlıyoruz." dedi.
Pandemi sürecinde insanlığın yaşadığı problemin, dünyayı yeniden şekillendirmek gerektiğini hatırlattığını kaydeden Yavuz, daha sade, tabiat ile bütünleşik, özgün ve yerel güzelliklerin, yaşanmışlıkların görünür olduğu bir kültür turizminin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Yavuz, bu anlayışla müzenin kapılarını "Tırpanla Ot Biçme Şenliği" ile açtıklarını, ardından "Kem Eğirme" etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek farklı etkinlikler de düzenleyeceklerini, Anadolu'nun güzelliklerini gençlerin dimağında canlı tutmaya gayret edeceklerini kaydetti.
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