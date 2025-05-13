Kenan Tekdağ, Show TV ve Habertürk ile ilgili satış iddiasını yalanladı

Kenan Tekdağ, Show TV ve Habertürk ile ilgili satış iddiasını yalanladı

Sosyal medyadaki iddiaları yalanlayan Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Dünden beri Bazı sosyal medya hesaplarında 'Show TV ve Habertürk'ün İmamoğlu adına hareket eden bir kişiye satılacağı' yönünde tamamen asparagas niteliğinde asılsız bir sözde haberin dolaşıma sokulduğu öğrenilmiştir.

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Söz konusu iddianın aslı esası bulunmamaktadır. Show TV ve Habertürk kamuoyuna açıklandığı üzere yeni sahibi Can Yayın Holding'e devredilmiştir ve başka bir sahiplik veya devir girişimi söz konusu değildir.

Kötü niyetle dolaşıma sokulmaya ve kamuoyunu dezenforme etmeye yönelik bu asılsız habere itibar edilmemesini rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla bildiririz."