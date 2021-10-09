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Kenan Tekdağ'dan açıklama

Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Odatv'nin Medyaradar isimli bir internet sitesinde çıkan yazıdan hareketle yayınladığı haberdeki tüm asılsız iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

09.10.2021 - 21:58 | Güncelleme: ABONE OL
Kenan Tekdağ'dan açıklama
HABERTURK.COM

Tekdağ, açıklamasında "Sezgin Baran Korkmaz'la haberde iddia ve ima edildiği gibi ya da başka bir surette en ufak bir iş ya da benzeri bir görüşmem, konuşmam, ilişkim olmamıştır" dedi.

Odatv’de de yayınlanan Kenan Tekdağ'ın açıklaması şöyle:

"Odatv'de Medyaradar isimli müfteri sitenin deli saçması bir yazısından hareketle ismimin SBK ile bir arada geçirildiği bir haber yayınlanmış...

Tamamen deli saçması bu haberin aslı esası olmadığını ve olamayacağını aklı başında ve iyi niyetli kimselere uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Kötü niyetlilere ve müfterilere anlatmaya da esasen hiç gerek yok. Onlarla da yargı önünde hesaplaşırız.

Ben Ciner Medya Grubu'nun başlangıcından beri Yönetim Kurulu Başkanlığını yapma onurunu taşıyorum. Onursuz ve haysiyetsiz insanların anlayamayacağı şey dünyadaki maddi hiçbir şeyle hiçbir insan haysiyetimize ve onurumuza karşı bir teklife ya da girişime cesaret dahi edemez.

Özetle: Bu hayal mahsulü deli saçması senaryoyu yalanlıyorum. Sezgin Baran Korkmaz'la haberde iddia ve ima edildiği gibi ya da başka bir surette en ufak bir iş ya da benzeri bir görüşmem, konuşmam, ilişkim olmamıştır."

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