Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu, dünyanın en hızlı çocuğu oldu
Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, saatte 312 km hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu
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5 kez Dünya Süpersport Şampiyonu olan motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, dünyanın en hızlı çocuğu ünvanını kazandı.
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Otomobil ve motosikletleriyle sosyal medyada fenomen haline gelen ve Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Zayn, saatte 312 km hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu.
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O anlar sosyal medya hesabından bir video ile paylaşan Kenan Sofuoğlu; "5 yıl 128 günlük Zayn, saatte 312 kilometre hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram