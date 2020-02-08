Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'da Kenan Özer maç sonunda açıklamalar yaptı. Son dakikalarda Gökhan Gönül'le girdiği ikili mücadele sonrasında 'kendini yere attığı' gerekçesiyle kart gören Kenan Özer açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

“Beşiktaş 2-0, 3-0 önde... Evimize bu işten ekmek götürüyoruz. Benim sarı kart görüp cezalı duruma düştüğüm pozisyonda Gökhan Gönül hakeme 'Hocam müdahale ettim' dedi. Ama ona rağmen hakem bana sarı kart verdi ve penaltıyı vermedi!"

"Adam gibi adam Gökhan Gönül. Hakeme penaltı olduğunu söylemesine rağmen bana sarı kart gösterdi. Yazıklar olsun. Gökhan Gönül, hakeme 'Dokundum adama, kendini yere atmadı' dedi. Hakem hala 'Yok yok' diyor. Ne yok yok ya? Futbolcularda sıkıntı yok. Sıkıntının kimlerde olduğu belli."