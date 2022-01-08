Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak'ın, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ziyaret ettiği bildirildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın günün anısına Kenan Koçak ve ziyarette yer alan A Milli Takım Menajeri Mert Tuncay’a Trabzonspor forması hediye ettiği belirtildi.