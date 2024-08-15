Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a doğum günü çiçeği
Sinem Kobal, 14 Ağustos'ta 37 yaşına bastı. Doğum günü için paylaşım yapan ünlü oyuncu, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisine yolladığı çiçeği de paylaştı
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2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle setlere döndü.
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Sinem Kobal, doğum gününde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
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Kobal'ın paylaştığı kareler arasında eşi Kenan İmirzalıoğlu'ndan gelen çiçek de vardı.
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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşine "Seni çok seviyorum canım karıcığım" notu dikkat çekti.