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        Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a doğum günü çiçeği - Magazin haberleri

        Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a doğum günü çiçeği

        Sinem Kobal, 14 Ağustos'ta 37 yaşına bastı. Doğum günü için paylaşım yapan ünlü oyuncu, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisine yolladığı çiçeği de paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 12:34 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:35
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          2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

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          Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle setlere döndü.

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          Sinem Kobal, doğum gününde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

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          Kobal'ın paylaştığı kareler arasında eşi Kenan İmirzalıoğlu'ndan gelen çiçek de vardı.

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          Kenan İmirzalıoğlu'nun eşine "Seni çok seviyorum canım karıcığım" notu dikkat çekti.

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