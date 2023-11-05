Kenan İmirzalıoğlu: Dördüncü görüşte çarpıldım

"BEN YEDEK KULÜBESİNDE BEKLİYORUM"

Lalin'in Sinem Kobal'a Leyla'nın ise kendisine düşkün olduğunu söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, "Lalin'in annesi ile çok özel bir bağı var. Ben de ilgisiz değilim, anne ile iyi olsunlar o daha çok önemli, ben yedek kulübesinde bekliyorum, ihtiyaç olunca çıkıyorum sahaya" dedi.

Sinema filmi ve dizi projesi olduğunu söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, henüz bazı şeylerin netleşmediğini söyleyerek "Beklemedeyim, sizinle paylaşırım ama özledim tabii ki" ifadelerini kullandı.