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        Haberler Magazin Kenan Doğulu'nun Yılmaz Erdoğan'a sorusu Cansu Taşkın'ı kızdırdı - Son Dakika Magazin haberleri

        Kenan Doğulu'nun sorusu Cansu Taşkın'ı kızdırdı

        Kenan Doğulu, 50'nci doğum gününde Yılmaz Erdoğan'a; "Çok sevişmenin zararı var mı? Sen bilirsin" sorusunu sordu. Yılmaz Erdoğan'ın eski sevgilisi Cansu Taşkın, bu soruya tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 16:40 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:49
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        • 1

          Kenan Doğulu, 50'nci yaş gününü dün akşam oturduğu sitenin bahçesinde kutladı. Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ ile Selçuk Yöntem'in de katıldığı partide; Beren Saat, Kenan Doğulu için gitar şeklinde beyaz bir pasta yaptırdı.

        • 2

          Partinin ilerleyen saatlerinde Kenan Doğulu ile Yılmaz Erdoğan'ın arasında geçen diyalog, ünlü oyuncunun eski sevgilisi Cansu Taşkın'ı kızdırdı.

        • 3

          Kenan Doğulu, Yılmaz Erdoğan’a; "Çok sevişmenin zararı var mı? Sen bilirsin" sorusunu yöneltti. Erdoğan; "Böyle bir soru beklemiyordum. Ama sevmenin zararı yok" yanıtını verdi.

        • 4

          Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında Cansu Taşkın açıklama yaptı.

        • 5

          Geçtiğimiz nisan ayında Yılmaz Erdoğan ile samimi görüntüleri ortaya çıkan manken, Kenan Doğulu'yu sert sözlerle eleştirdi.

        • 6

          Cansu Taşkın; "Kadın ne kutsal değil mi? Öyle bir dünya istiyorum ki kadınların aşağılanmadığı, değer gördüğü, sözlü şiddet görmediği... Gerçekte olmayan, gerçek dışı aşağılayıcı gösterilen ve bir de bunu örnek aldığımız, sevdiğimiz sanatçılardan görünce bir kez daha anlıyorum ki ne kadar sahtesiniz. Ben gerçek dünyada olmak istiyorum, sahte dünyanız sizin olsun" dedi.

        • 7

          "DAVA AÇMIYORUM"

          Sosyal medyaya sızdırılan görüntüler sonrası Yılmaz Erdoğan'ın, Cansu Taşkın ve onun kardeşi Elif Vurgun'a dava açacağı iddia edilmişti.

        • 8

          Yılmaz Erdoğan ise; "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." demişti.

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