Kenan Doğulu, İzmir'de sahne aldı

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Kenan Doğulu, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlediği konserde İzmirli hayranlarını sahne performansı ve bitmeyen enerjisiyle büyüledi. Alanı dolduran sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Doğulu, konserine "İlk Adımı Sen At" şarkısıyla başladı.

Geniş repertuvarıyla dinleyenlerine müzik şöleni yaşatan Kenan Doğulu, konser boyunca hit şarkılarının yanı sıra son dönemde çıkardığı ve büyük beğeni toplayan "Bumaya" ve "Hezarfen" şarkılarını da seslendirdi.

Sanatçının, en sevilen şarkılarından "Kurşun Adres Sormaz Ki" ve "Aşk Oyunu"nu müzisyen Ozan Doğulu ile söylediği anlar seyirciden alkış aldı. Kenan Doğulu'ya sahnede usta isimlerden oluşan orkestrası eşlik etti.

Müzik tutkusunun peşinden koşan genç yetenekleri her platformda destekleyen Doğulu, İzmir konserinde sahneye Nisan Candan'ı davet etti. Nisan Candan'ın seslendirdiği "Düşünme Hiç" şarkısı da konseri dinlemeye gelenlerin beğenisini kazandı.

İzmirli sevenleriyle bu sezon ilk kez buluştuğu bu özel konserde Kenan Doğulu, Ceylin Türkkan Bilgi'nin markası ile hazırladığı kıyafetlerle sahne aldı. Kostümleri ve şovlarıyla büyük beğeni toplayan Doğulu, konser sonunda dinmeyen alkışlar üzerine iki kez bis yaparak "Olmaz" ve "Dön Gel" şarkılarıyla konserini tamamladı.