Kenan Doğulu, Sonsuza Dek – Forevermore’ şarkısını ilk kez 23 Nisan’da Antalya’da, bünyesinde tema park, otel ve alışveriş merkezi bulunan The Land Of Legends’ın düzenlediği büyük 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde Beşiktaş Çocuk Korosu ile birlikte seslendirmeye hazırlanıyor. Kenan Doğulu 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında vereceği konserde dünyanın en büyük çocuk şarkısı korosu ile birlikte bir rekor denemesine de imza atacak.

Kenan Doğulu’nun The Land Of Legends için 23 Nisan’a özel bestelediği; sözleri, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan yeni çocuk şarkısı, “Sonsuza Dek-Forevermore” bugün tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluşuyor.

Şarkının sözlerinin çocukların dili ile yazılmış olması dikkat çekiyor. Çocukların söylediklerinin ciddiye alınması gerektiği mesajının altını çizen parçanın seslendirmesinde Beşiktaş Çocuk Korosu da Kenan Doğulu’ya eşlik ediyor.

SONSUZA DEK – FOREVERMORE

Çocuklarız yarınlarız umutlarız çicekleriz

Geleceğiz

Çocuklarız hayallerimiz rengarenk ışıklarız

Yıldızlarız

Huzurlu mutlu insan

Barış dolu bir dünya hayal değil

Doğayla uyum içinde

Her canlıyı sevince tamam işte

Tamam işte

We are the kids

We’ll sing and dance together

We’ll rise up high overjoyed

We are the kids

We are the sun and moonlight

We’ll shine again forevermore

A peaceful Mother Earth

Happy people run the world

Let’s sort it out

A peaceful Mother Earth

Happy people run the world

Let’s dance it out

Biz yarınlarız

Biz umutlarız

Ata’m senin yolundayız

Sonsuza dek

Çocuklarız

Umutlarız

Çocuklarız