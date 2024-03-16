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        Haberler Magazin Kemal Sunal Müzesi açıldı

        Kemal Sunal Müzesi açıldı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kadıköy 60'ıncı Yıl Göztepe Parkı'ndaki Kemal Sunal Müzesi açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 00:40 Güncelleme: 16.03.2024 - 00:41
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        Kemal Sunal Müzesi açıldı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kadıköy 60'ıncı Yıl Göztepe Parkı'ndaki Kemal Sunal Müzesi açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, herkesin yüzünü gülümseten, aynı zamanda düşündüren çok kıymetli bir sanatçının müzesini açıyor olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

        Çok değerli bir iş yaptıklarını anlatan Ekrem İmamoğlu; "Bu fikri bana ilk kez açıp, heyecanla karşılamama vesile olan Sunay Akın'a hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bana dedi ki böyle böyle bir şey var. Tabii heyecanla karşıladım. Sonra bir araya geldik, ilginç bir şey oldu. Bu konular konuşuldu, edildi ve sonra buluştuk. Sağ olsun, yemek diye gittik ama Gül abla sadece kahveyle bizi uğurladı" ifadesini kullandı.

        Bu açıklamanın üzerine Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, "Dondurma yedirdim" dedi.

        Ekrem İmamoğlu ise "Hatırlamıyorum. Yemekten bahsediyoruz, dondurmayla bizi yollayacak. Neyse..." cevabını verdi.

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        Kadıköy'deki müze binasından bahsettiğini anlatan Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti: Konuşurken ben de burada böyle bir binadan bahsettim. Meğerse öyle bir parkı ve öyle bir binayı tariflermişim ki, rahmetli Kemal Sunal'ın aslında evini tarif etmişim kader ya... Annem der, "Allah ,seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın." Demek, Kemal Sunal da iyi adam, ben de iyi adam... Birbirimizi böyle bulmuşuz ve adreslemişiz yani.

        İlçeyle ilgili anısını aktaran Ekrem İmamoğlu; "Ben de burada büyüdüm. Benim aslında 5 - 6 yılım Göztepe'nin içinde geçti. Sonra eşim beni ikna edince evlenmeye, mecburen evlendik." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, merhum Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, çocukları Ali Sunal ve Ezo Sunal Öztüyen, kardeşleri Cemil Sunal ve Cengiz Sunal ile beraberindekiler kurdele keserek müzeyi gezdi.

        Müzede, 2000'de vefat eden usta sanatçının film afişlerinden kişisel eşyalarına, giydiği kostümlerden özel hatıralarına birçok obje sergileniyor.

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        #Kemal Sunal
        #kemal sunal müzesi

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