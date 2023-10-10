Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kemal Sunal'ın filmlerinde kullandığı araba satışa çıkarıldı

        Kemal Sunal'ın filmlerinde kullandığı araba satışa çıkarıldı

        Yeşilçam ve Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan merhum oyuncu Kemal Sunal'ın 1984'te Almanya turnesinde aldığı ve bir çok filminde de kullandığı 1984 model otomobil satılığa çıkarıldı. Şimdiki sahibi, "Sadece arabanın parasını verene vermeyeceğim. Kemal Sunal'ın hatırasına artık benden sonra daha iyi bakacak, değerini bilecek birilerinin almasını isterim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 09:55 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Para verene değil, gözü gibi bakacak olana satıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da yaşayan Ahmet Yılmaz, 2007'de bir arkadaşı vasıtasıyla 200 marka satın aldığı Kemal Sunal'ın 'Keriz, Sevimli Hırsız, Garip' gibi bir çok filminde de yer alan 1984 model otomobili bugüne kadar gözü gibi baktıktan sonra satmaya karar verdiğini söyledi.

        "ALACAK OLAN KİŞİ KEMAL SUNAL'IN HATIRASINA SAHİP ÇIKMALI"

        Kemal Sunal’ın hatırası olan arabayı sadece parasını verene değil, aynı zamanda hatırasına saygı duyan, arabaya gözü gibi bakacak birisi olması gerektiğini ifade eden Ahmet Yılmaz, "İstanbul'da yaşayan bir arkadaşımın vasıtasıyla 2007'de bu arabayı almıştım. Alırken arabanın Kemal Sunal'ın olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde çok mutlu oldum ve o günden sonra arabaya adeta gözüm gibi baktım. O dönemlerde çok almak isteyen oldu ama asla satmayı düşünmedim. Rahmetlinin anısına sahip çıkmanın ve onun aracını kullanmanın güzel duygularını yaşadım ama artık satmaya karar verdim. Sadece arabanın parasını verene vermeyeceğim. Aynı zamanda benim gibi Kemal Sunal’ın maneviyatına saygı da duymalı" dedi.

        REKLAM

        Daha önce Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’ın arabayı almak istemediğini de söyleyen Ahmet Yılmaz, "Merhum Kemal Sunal'ın vefatının ardından davet üzerine arabayla beraber 72'nci yaş gününde katılmıştım. Kemal Sunal'ın eşi ve yakınları arabaya büyük ilgi göstermişti. Hatta eşi ve kızı çok duygulanmıştı. Orada gazeteciler, eşi Gül Sunal'a 'Arabayı satın almak ister misiniz?' diye sorduklarında gözyaşlarını tutamamıştı ve 'Bu arabayı alırım ama o hatıralarına dayanamam, o yükü kaldıramam' diyerek almak istemediğini ifade etmişti. Bugün ne düşünürler bilemiyorum ama Kemal Sunal’ın hatırasına artık benden sonra daha iyi bakacak, değerini bilecek birilerinin almasını isterim” ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: İHA, AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kemal Sunal
        #araba
        #Ahmet Yılmaz

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        İsrail-Hamas çatışmasında 4. gün: Gazze'de elektrik, su yok!
        İsrail-Hamas çatışmasında 4. gün: Gazze'de elektrik, su yok!
        Türkiye için tarihi gün!
        Türkiye için tarihi gün!
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        Sosyal medyada tepki çekmişti! 'Yorgun mermi' tutuklandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! 'Yorgun mermi' tutuklandı!
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Yağmur, rüzgar ve kar uyarısı
        Yağmur, rüzgar ve kar uyarısı
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Muhteşem üçlü!
        Muhteşem üçlü!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk Anasayfa