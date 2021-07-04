Anma töreninde maske gerginliği

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 21 yıl önce "Balalayka" filminin çekimleri için Trabzon'a giderken uçakta kalp krizi geçirerek hayata veda eden Kemal Sunal, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Sunal'ın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.
Törende sanatçının eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal ile gelini Nazlı Sunal yer alırken, sosyal mesafeye uymayıp, maske takmayanlar nedeniyle gergin anlar yaşandı.
"İNSANLARIN SAĞLIĞINI LÜTFEN TEHLİKEYE ATMAYIN"
Gül Sunal, kabir başında dua okunduktan sonra maske takmayıp, cep telefonları ile fotoğraf çekmek isteyen meraklı kalabalığı uyardı. Sunal, konuyla ilgili, "Arkadaşlar lütfen maske takın. Maske takmayanlar uzak, geride dursun. Bizim sağlığımızı, insanların sağlığını lütfen tehlikeye atmayın" ifadelerini kullandı.
Ali Sunal ise kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri, "Arkadaşlar fotoğraf çektirmek isteyenler lütfen gelmesin" diyerek, geri çevirdi.
"BUNA ÇOK ÖNEM VERİYORDU"
Ardından Gül Sunal, eşi Kemal Sunal için bir YouTube kanalı açtığını anlatıp, şöyle konuştu:
21 yıl uzun zaman ama bize kısa geldi. Sanki dün kaybetmişiz gibi acısı, özlemi giderek artıyor. Sevenlerini gördükçe mutlu oluyoruz. Dün akşam bir YouTube kanalı açtım. Kemal'in ilk tiyatroya başladığı günden biriktirdiği arşivlediği evrakları, çalışmaları, gazetede çıkan haberleri, son güne kadar hepsi muhafaza edilmiş durumda. Buna çok önem veriyordu. Sanırım hayatta olsaydı o da bunu sosyal medyada sevenleri ile buluştururdu. Kaynak olsun diye bunu yapıyoruz. Bir de ben yaşlanıp, bunamadan filmlerde olan öncesi-sonrası hoş hikayeleri de anlatabileyim istedim. Gülümsetecek hikayelerde var içinde.
"BABAM BİZİM ÇINARIMIZ"
Babasına olan özleminin her gün arttığını söyleyen Ali Sunal ise, "Yine 3 Temmuz, yine buradayız... Babamıza dualar okuduk. Babam bizim çınarımız, gölgesi üzerimizden eksik olmasın. Bizi yattığı yerden kucaklasın, izlesin istiyoruz. Onu çok seviyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!