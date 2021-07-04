Anma töreninde maske gerginliği

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 21 yıl önce "Balalayka" filminin çekimleri için Trabzon'a giderken uçakta kalp krizi geçirerek hayata veda eden Kemal Sunal, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Sunal'ın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Törende sanatçının eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal ile gelini Nazlı Sunal yer alırken, sosyal mesafeye uymayıp, maske takmayanlar nedeniyle gergin anlar yaşandı.

"İNSANLARIN SAĞLIĞINI LÜTFEN TEHLİKEYE ATMAYIN"

Gül Sunal, kabir başında dua okunduktan sonra maske takmayıp, cep telefonları ile fotoğraf çekmek isteyen meraklı kalabalığı uyardı. Sunal, konuyla ilgili, "Arkadaşlar lütfen maske takın. Maske takmayanlar uzak, geride dursun. Bizim sağlığımızı, insanların sağlığını lütfen tehlikeye atmayın" ifadelerini kullandı.

Ali Sunal ise kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri, "Arkadaşlar fotoğraf çektirmek isteyenler lütfen gelmesin" diyerek, geri çevirdi.

"BUNA ÇOK ÖNEM VERİYORDU"

Ardından Gül Sunal, eşi Kemal Sunal için bir YouTube kanalı açtığını anlatıp, şöyle konuştu:

21 yıl uzun zaman ama bize kısa geldi. Sanki dün kaybetmişiz gibi acısı, özlemi giderek artıyor. Sevenlerini gördükçe mutlu oluyoruz. Dün akşam bir YouTube kanalı açtım. Kemal'in ilk tiyatroya başladığı günden biriktirdiği arşivlediği evrakları, çalışmaları, gazetede çıkan haberleri, son güne kadar hepsi muhafaza edilmiş durumda. Buna çok önem veriyordu. Sanırım hayatta olsaydı o da bunu sosyal medyada sevenleri ile buluştururdu. Kaynak olsun diye bunu yapıyoruz. Bir de ben yaşlanıp, bunamadan filmlerde olan öncesi-sonrası hoş hikayeleri de anlatabileyim istedim. Gülümsetecek hikayelerde var içinde.

"BABAM BİZİM ÇINARIMIZ"

Babasına olan özleminin her gün arttığını söyleyen Ali Sunal ise, "Yine 3 Temmuz, yine buradayız... Babamıza dualar okuduk. Babam bizim çınarımız, gölgesi üzerimizden eksik olmasın. Bizi yattığı yerden kucaklasın, izlesin istiyoruz. Onu çok seviyoruz" dedi.