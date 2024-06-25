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        Haberler Gündem Politika Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklaması | Son dakika haberleri

        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklaması

        CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş akşam yemeğinde buluştu. Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile ilgili yemek organizasyonu olup olmadığına dair bir açıklama yaptı

        Giriş: 25.06.2024 - 21:17 Güncelleme: 25.06.2024 - 21:23
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        Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması
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        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni tanıştığımız birisi de değil oturacağız yemek yiyeceğiz, konuşacağız bölgenin ülkenin dünya kadar sorunu var" ifadelerini kullandı.

        EKREM İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

        Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşecek misiniz?" sorusuna "Onu bilmiyorum eğer talep olursa görüşürüz. Partili arkadaşlarımız oturup konuşacağız" ifadelerini kullandı.

        "O HABERLERİN HEPSİ ASPARAGAS"

        İmamoğlu ile Kurban Bayramı'nda bayramlaştıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, önümüzdeki Çarşamba günü yemekte buluşulacağı söylentilerine karşılık olarak böyle bir talebin olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: Arkadaşlar onların hepsi asparagas Çarşamba günü yemek yiyeceğiz diye bir şey yok. Öyle bir durumda sayın başkan arar ona göre önceden konuşuruz. Benim programım onun programı uygun olması lazım. Elbette konuşuruz...

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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        #Kılıçdaroğlu-İmamoğlu
        #haberler
        #Son dakika haberler
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