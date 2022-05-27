"Rüküş giyinen kadınlara bile 'şık' demek zorunda kalıyorum"

İHA

Önceki gün Bodrum'daki bir mekanda sahne alan Kemal Doğulu, samimi açıklamalarda bulundu. Modacı olmanın daha ağır bastığını belirten Doğulu, DJ’liği de sevdiğini söyledi.

Kemal Doğulu, kadınların özene bezene giyinerek sahne aldığı mekanlara geldiğini ve kendisine, "Şık mı ya da rüküş mü" olduğunu sorduklarını da anlattı.

"HEPSİNE 'ŞIKSINIZ' DİYORUM"

Herkese rüküş de olsa da "Şıksın" dediğini dile getiren Doğulu, "Yıllardır burada program yapıyorum. Bitez yıkılacak bu gece, sezonu açıyoruz. Çok eğleneceğiz. Yaz boyu Bodrum’da 2-3 sahnem var. Burada haftanın bir, iki günü sahne olacak. Hepsi çocuklarım gibi, hiçbirini birbirinden ayıramam. Moda kanımda var. Vazgeçemiyor insan, bir şekilde kendimi orada buluyorum. Sahne aldığım mekanlarda bana kendilerini 'Şık' işareti olan hareketi almak için süslenip, püslenip geliyorlar. Çoğunlukla özel hayatıma iş getirmeyip, sıyrılmaya çalışıyorum. Bir şekilde yorum yapmak zorunda kalıyorum. Hepsine 'Şıksınız' diyorum." şeklinde konuştu.

Röportajının ardından sahne alan Kemal Doğulu, hayranlarına eğlenceli bir gece yaşattı.