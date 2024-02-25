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        Haberler Magazin Kemal Doğulu'dan dikkat çeken Kadir Doğulu açıklaması: Sevmek zorunda değilim - Magazin haberleri

        Kemal Doğulu: Sevmek zorunda değilim

        Kemal Doğulu, küs olduğu kardeşi Kadir Doğulu hakkında; "Sadece kan bağım var" diyerek sert açıklamalarda bulundu. Doğulu, kardeşinin eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarının sorulması üzerine ise dikkat çeken bir yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 10:52 Güncelleme: 25.02.2024 - 10:52
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kemal Doğulu, Nişantaşı'ndaki bir mekânda sahne aldı. Öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğulu; "Biz buraya çıkmaya 14 Şubat'da başladık. Allah, ne verdiyse repertuvar var bende. Zihnim çöplük gibi, birçok şarkıyı biliyorum ve söylüyoruz. Çok eğleniyoruz. Hafızam işe yarıyor" ifadelerini kullandı.

        • 2

          "KARDEŞİMİZİ SEÇEMEYİZ"

          Kemal Doğulu, bir süredir küs olduğu oyuncu kardeşi Kadir Doğulu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu; "Benim sadece kan bağım var. Siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Tabii ki küslüğün sebepleri var. O biliyor, ben biliyorum ve ailem biliyor. Hiç kimsenin bilmesine de gerek yok. Evet, kardeşimizi seçemeyiz. Bu bir mecburiyet. İnsanlar arkadaşlarını seçip onlardan kardeş yapabilir kendisine. Kan bağım olan herkesi sevmek zorunda değilim ve kan bağım var diye herkesle akraba olduğumu düşünmüyorum. Bu sadece onun için değil, hepsi için geçerli. Mecburen kayıtlara göre kardeş oluyorsunuz. Ben diğer kardeşlerim ile hem kardeş hem de arkadaşım. Annem de hiç karışmaz bu işlere."

        • 3

          "KADİR, NESLİHAN'I ALDATMAZ"

          Kemal Doğulu, 2023'te Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı yönündeki iddialar hakkında da konuştu. Kemal Doğulu, konuyla ilgili; "Kadir bugüne kadar yanındaki hiçbir hanımefendiyi aldatmadı. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Ben kardeşimi doğduğundan beri tanıyorum. Neslihan'ı da aldatmadı, aldatmaz" diyerek küs olduğu kardeşi Kadir Doğulu'yu savundu.

        • 4

          "BABAM ÖLDÜĞÜNDE BİZE BORÇLARI KALDI"

          Öte yandan 23 Ocak 2017'de babası Rasim Doğulu'yu kaybeden Kemal Doğulu, miras olaylarıyla ilgili de konuştu. Doğulu; "Babam öldüğünde bize sadece borçlar kaldı. Buna sadece sesli gülüyorum. Biz her şeyi reddi miras yaptık. Ortada bir miras varsa o da soyadımız. Onu da ben yarattım" dedi.

          Fotoğraflar: Instagram, HT Magazin, DHA

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