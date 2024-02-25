"KARDEŞİMİZİ SEÇEMEYİZ"

Kemal Doğulu, bir süredir küs olduğu oyuncu kardeşi Kadir Doğulu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu; "Benim sadece kan bağım var. Siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Tabii ki küslüğün sebepleri var. O biliyor, ben biliyorum ve ailem biliyor. Hiç kimsenin bilmesine de gerek yok. Evet, kardeşimizi seçemeyiz. Bu bir mecburiyet. İnsanlar arkadaşlarını seçip onlardan kardeş yapabilir kendisine. Kan bağım olan herkesi sevmek zorunda değilim ve kan bağım var diye herkesle akraba olduğumu düşünmüyorum. Bu sadece onun için değil, hepsi için geçerli. Mecburen kayıtlara göre kardeş oluyorsunuz. Ben diğer kardeşlerim ile hem kardeş hem de arkadaşım. Annem de hiç karışmaz bu işlere."