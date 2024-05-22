Kelly Rowland kırmızı halıda güvenlikle tartıştı
Cannes Film Festivali galasında güvenlik görevlisiyle tartışan Kelly Rowland'ın öfkeli görüntüleri objektiflere yansıdı
- 1
Şarkıcı Kelly Rowland, Cannes Film Festivali kırmızı halısında tatsızlık yaşadı. 1990'lı yılların ünlü Destiny’s Child grubunun üyelerinden olan 43 yaşındaki Rowland, 'Marcello Mio' filminin galasında kadın güvenlik görevlisiyle tartıştı.
- 2
Uzun kırmızı elbisesiyle fotoğrafçılara poz verirken son derece keyifli olduğu görülen Kelly Rowland, gala için içeri girme zamanı geldiğinde öfkesine yenik düştü.
- 3
Kırmızı halıda kameralara gülümseyerek poz verdikten sonra filmin gösterileceği salona girme anında bir güvenlik görevlisinin ünlü şarkıcıyı kalabalıktan uzaklaştırmak için kolunu kaldırdığı görüldü.
-
- 4
Bu müdahale Kelly Rowland'ı öfkelendirdi ve güvenlik görevlisiyle yüzleşmek için döndü.
- 5
İşaret parmağını kaldırarak görevliyi uyarıyormuş gibi görünürken Kelly Rowland'ın kaşları çatılmıştı.