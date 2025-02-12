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        Haberler Gündem Medya Kelepçenin çıkarıldığı anları paylaştı

        Kelepçenin çıkarıldığı anları paylaştı

        Gazeteci Özlem Gürses hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı. Sözcü TV'de sunduğu programdan hemen önce Gürses'in elektronik kelepçesinin çıkarıldığı anlar izleyicilerle paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:35
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        Kelepçenin çıkarıldığı anları paylaştı
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        Gazeteci Özlem Gürses, kendisine ait Youtube kanalındaki canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alınmıştı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürses'e çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi ve ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti.

        İZLEYİCİLERLE PAYLAŞTI

        Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. 57 gündür ev hapsinde olan ve ayağında elektronik kelepçe bulunan Özlem Gürses hakkındaki karar kaldırıldı.

        Sözcü TV'de sunduğu programdan hemen önce Gürses'in kelepçesinin çıktığı anlar izleyicilerle paylaşıldı. Ev hapsi kararı kaldırılan Özlem Gürses kelepçesinin çıkarılmasının hemen ardından, "52 gün sonda ilk defa kapının dışına çıkıyorum özgürlük güzel" dedi.

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        #özlem gürses
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