Kefal nasıl pişirilir? Kefal balığı pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

Lezzetiyle tartışmalara yol açan, kimi zaman hak ettiği ilgiyi göremeyen ama ustasının elinde sofraların yıldızı olabilen bir balık: kefal. Özellikle Ege ve Akdeniz mutfağında farklı tariflerle karşımıza çıkan bu balığın pişirme yöntemleri ise oldukça çeşitli ve incelikli. İşte, kefal ile ilgili pişirmeden tüketime kadar merak edilen tüm soruların cevapları.

KEFAL NE TÜR BİR BALIKTIR?

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Kefal, genellikle hem tatlı su hem de tuzlu sularda yaşayabilen, dayanıklı ve oldukça yaygın bir balık türüdür. Akdeniz, Ege ve Karadeniz başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki sularda görülebilir. Latince adı Mugil cephalus olan kefal, iri pulları, hafifçe tombul gövdesi ve kuvvetli kuyruğuyla dikkat çeker. Griye çalan sırt kısmı, yanlara doğru gümüş rengine döner ve oldukça parlak bir görünüm sunar.

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Kefal balığı, doğası gereği dipte dolaşan ve plankton, yosun, küçük kabuklular gibi canlılarla beslenen bir türdür. Bu nedenle bazı sularda yakalanan kefallerin tadı çok yoğun ya da ağır olabilir; ama temiz sularda avlanan kefal, son derece lezzetli ve doyurucu bir sofralık balıktır. Uygun şekilde pişirildiğinde yumuşak ama dağılmayan dokusu, zengin aromasıyla sofraların yıldızı olabilir.

KEFAL NASIL PİŞİRİLİR? Kefal balığı, doğru teknikle pişirildiğinde lezzetiyle şaşırtan bir tada dönüşebilir. Öncelikle, balığın pişirme öncesinde çok iyi temizlenmesi ve kanlı kısımlarının tamamen arındırılması önemlidir. Özellikle karın boşluğu dikkatlice yıkanmalı ve suyla iyice durulanmalıdır.

Kefal, fırında, tavada, ızgarada veya buğulama şeklinde pişirilmeye uygundur. Fırında pişirilecekse bol soğan, domates, sarımsak, zeytinyağı ve birkaç damla limon eşliğinde fırın poşetinde ya da güveçte hazırlanabilir.

Tavada kızartılacaksa mısır unu ile kaplanarak çıtır bir dış yüzey elde edilebilir. Izgara yaparken, balığın dağılmaması için tel ızgara tercih edilmeli ve önceden marine edilmesi önerilir.

Buğulama ise kefalin en doğal lezzetini öne çıkaran yöntemlerden biridir. Soğan, havuç, defne yaprağı ve limon eşliğinde, çok az suyla kısık ateşte pişirildiğinde kefal, aromatik ve yumuşak bir lezzete kavuşur. REKLAM KEFAL TARİFİ Fırında Zeytinyağlı Kefal Tarifi 2 adet orta boy kefal

2 adet domates

1 büyük soğan

2 diş sarımsak

1 limon

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Kekik, defne yaprağı Hazırlanışı Öncelikle kefal balıklarını bol su altında dikkatlice temizleyin.

Pullarını bir bıçak yardımıyla kazıyın, karın kısmını dikkatlice açarak iç organlarını çıkarın. Özellikle siyah zar ve kan pıhtılarının bulunduğu bölgeleri bir kaşık ya da fırça yardımıyla iyice temizleyin.

Temizlediğiniz balıkları bol suyla birkaç kez yıkayın ve kağıt havlu ile kurulayın. Ardından balıkların dışına ve iç boşluğuna birer tutam tuz ve taze çekilmiş karabiber serpin.

Genişçe bir fırın kabı veya cam borcam alın.

Tabanını hafifçe zeytinyağıyla yağlayın ki sebzeler yapışmasın. Soğanları halka şeklinde doğrayın ve fırın kabının zeminine eşit şekilde dizin.

Ardından domatesleri kalın olmayacak şekilde dilimleyin ve soğanların üzerine yerleştirin.

Baharatladığınız kefal balıklarını sebzelerin üzerine dikkatlice yerleştirin.

Balıkların içi boş kısımlarını açık bırakın ya da isterseniz limon dilimleriyle doldurun.

Sarımsakları soyun ve ezmeden ikiye bölün. Balıkların üzerine serpin.

Ardından limonu ince ince dilimleyin ve her balığın üzerine yerleştirin.

Son aşamada balıkların ve sebzelerin üzerine bolca zeytinyağı gezdirin.. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı yeterlidir ama daha fazla aroma istiyorsanız arttırabilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, balıkların üstü hafifçe kızarana kadar pişirin. Ortalama 30 dakika yeterlidir, ancak fırın tipine göre bu süre 5 dakika daha uzayabilir. Balığın üzeri hafif kızarmış, sebzeler ise suyunu bırakıp yumuşamış olmalı. KEFAL PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI Kefal pişirirken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası balığın kaynağı ve tazeliğidir. Kirli sulardan çıkan kefallerin tadı ağır olabilir, bu yüzden güvenilir yerlerden alınan, mümkünse deniz kefali tercih edilmelidir.

Bir diğer püf noktası, marine sürecidir. Limon suyu, zeytinyağı, sarımsak ve birkaç damla sirke ile yapılan bir marine karışımı, balığın hem kokusunu alır hem de pişerken lezzet kazanmasını sağlar.

Ayrıca balığı pişirmeden önce iç organları ve özellikle kan pıhtısı barındıran siyah zar mutlaka temizlenmelidir. Bu zar, pişerken acı bir tat bırakabilir. Ayrıca balığı fazla pişirmemek gerekir. Aşırı pişmiş kefal kurur ve lezzet kaybına uğrar. İç kısmı hafif nemli, ama tamamen pişmiş olacak şekilde, orta dereceli ve dikkatli pişirme ideal sonuç verir.