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Sosyal medyada paylaşılan korkunç bir iddia emniyet güçlerini harekete geçirdi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sosyal medya da “Geçtiğimiz günlerde bir vakıf okulunun Levent yerleşkesine IELTS sınavı için başka bir okuldan gelen öğretmen, sınav esnasında okulun sevilen kedisi Faruk'u 5. kattan aşağıya attı. Kediye ne olduğunu merak edip pencereye yönelen öğrencileri ise bir daha sınava girememekle tehdit etti. Kedi Faruk'un 2 bacağı kırık ve iç kanaması var, öğrenciler bulduğunda hayattaymış, ancak şu anda durumu ağır" diye paylaşımlarda bulunuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Bu paylaşım üzerine soruşturma başlatıldı. Çalışma başlatan polis, öyle bir olayın yaşanıp yaşanmadığını tespit etmek için harekete geçti. Okulda araştırma yapan polis ekipleri, söz konusu iddianın doğru olması halinde öğretmenin ifadesini alacak. Savcılığın talimatı ile başlatılan soruşturmaya devam ediliyor.