Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kedilerin hamile (gebe) olduğu nasıl anlaşılır? Hamile kedi nasıl anlaşılır, kaç günde belli olur?

        Kedilerin hamile (gebe) olduğu nasıl anlaşılır? Hamile kedi nasıl anlaşılır, kaç günde belli olur?

        Kediler, evlerimizin sevimli ve gizemli üyeleridir. Bu noktada kedilerin gebeliğini anlamak, onların sağlığı ve doğacak yavruların bakımı için hayati önem taşır. Peki kedilerin hamile (gebe) olduğu nasıl anlaşılır? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 11:41 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kedilerin hamile olduğu nasıl anlaşılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Evcil kediler, uzun yıllardır insanların yanında, birlikte yaşadıkları, sevgi ve ilgi gösterdikleri canlılar olarak varlıklarını sürdürmektedir. Onların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için, özellikle hamilelik dönemlerinde dikkatli bir gözlem ve bakım gerekmektedir. Bu yazımızda, kedinizin hamile olup olmadığını nasıl anlayabileceğinizi, hamilelik belirtilerini, gebelik süresinin ne kadar olduğunu ve bu dönemde nasıl davranmanız gerektiğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu bilgiler, kedinizin hamilelik sürecini daha iyi anlamanıza ve ona en uygun bakımı sağlamanıza yardımcı olacak.

        Kedi Hangi Familyaya Aittir?

        Kediler, Felidae familyasına aittir. Bu familya, evcil kedi türlerinden vahşi aslan ve kaplan gibi büyük kedilere kadar geniş bir çeşitlilik gösterir. Evcil kediler, genellikle insanlarla uyumlu ve bağımsız canlılar olarak bilinirler.

        REKLAM

        Kedilerin Hamile Olduğu Nasıl Anlaşılır?

        Hamile kedi nasıl anlaşılır sorusu evcil kedi sahiplerinin merak ettiği konuların başında gelmektedir. Aslında hamile (gebe) kedilerde birtakım fiziksel ve ruhsal değişiklikler meydana gelmektedir. Şimdi kedilerin gebe olduğu nasıl anlaşılır detaylıca inceleyelim:

        İştah Değişiklikleri:

        • İlk Haftalar: Gebeliğin ilk haftalarında, bazı kedilerde hafif iştah kaybı görülebilir. Bu, hormonal değişikliklerin bir sonucu olabilir.
        • İlerleyen Haftalar: Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde, kedinin iştahında belirgin bir artış gözlenebilir. Hamile kediler, genellikle normalden daha fazla yemek yer.

        Fiziksel Değişiklikler:

        • Göğüslerin Büyümesi ve Renk Değişikliği: Kedinin göğüsleri genişler ve meme uçları pembeleşmeye başlar. Bu genellikle gebeliğin ikinci veya üçüncü haftasında fark edilir.
        • Karın Bölgesinde Büyüme: Gebeliğin yaklaşık 30. gününden itibaren, kedinin karın bölgesi belirgin şekilde büyümeye başlar. Bu, dışarıdan gözle görülebilir bir değişikliktir.

        Davranışsal Değişiklikler:

        REKLAM
        • Daha Sevgi Dolu veya Huysuz Olabilir: Hamile kediler, hormonel değişiklikler nedeniyle daha sevecen davranabilir veya tam tersine, daha asosyal ve huysuz olabilir.
        • Yuva Yapma Davranışı: Doğuma yakın bir zamanda, kedinin yuva yapma davranışları göstermesi olasıdır. Kedi, yavrularını doğuracağı ve bakacağı sakin bir yer arayabilir.

        Kedilerin Gebe Olduğu Nasıl Anlaşılır?

        Kedilerin özellikle ilk gebelik dönemelerinde kedi sahipleri daha dikkatli ve özenli olmalıdır. Kedinin gebeliğini anlamak için diğer yöntem ise veteriner kontrolüdür.

        • Ultrason: Gebeliğin teşhisi için en kesin yöntem, veteriner hekim tarafından yapılan ultrason taramasıdır. Gebeliğin 3. haftasından itibaren bu tarama ile gebelik teşhis edilebilir.
        • Kilo Takibi ve Fiziksel Muayene: Veteriner hekimler, kedinin kilo alımını ve fiziksel değişikliklerini takip ederek gebeliği teşhis edebilir.

        Kedilerde Hamilelik (Gebelik) Dönemi İle İlgili Önemli Noktalar

        Kedilerle hamilelik süreci kedinin karakterine ve bulunduğu ortama göre değşiklik gösterebilmektedir. Her kedi benzer tepkiler vermez bu önemli bir kuraldır. Bu süreçte kedilerin annelik içgüdülerinden dolayı “güvenlik” ve “avlanma” duyguları inanılmaz ölçüde gelişim gösterir. Bulundukları alanı koruma duygularıyla hareket eden hamile kediler erkek kedileri etrafına yaklaştırmaz. Onları doğacak yavruları için bir “tehdit” olarak görür. Genel anlamda kedilerin gebelik sürecini özetleyecek olursak dikkat çekice noktalar şu şekilde karşımıza çıkmaktadır.

        • Her Kedinin Tepkisi Farklıdır: Her kedinin hamilelik süreci farklıdır ve belirtiler kedinin sağlık durumuna, yaşına ve ırkına göre değişiklik gösterebilir.
        • Veteriner Kontrolü Şart: Hamilelik sürecinde düzenli veteriner kontrolleri, hem anne kedinin hem de yavruların sağlığı için çok önemlidir.
        • Dikkatli Gözlem: Kedinin davranışlarını ve fiziksel değişikliklerini dikkatle gözlemlemek, hamilelik sürecini daha iyi anlamanıza ve gerekli önlemleri almanıza yardımcı olacaktır.
        Gebe inek nasıl anlaşılır?
        Gebe inek nasıl anlaşılır?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Habertürk Anasayfa