Kedilerin bizi sinirlendiren ve güldüren hareketlerinin anlamları ne? Minik dostunuz size bir şey anlatıyor olabilir!
Bir kedi sahiplendikten ya da bir kediyle birlikte yaşadıktan sonra hayatınız bir daha asla eskisi gibi olmaz. Bu küçük ve sevimli canlılar hem varlıklarıyla hem de çoğu zaman ne anlama geldiğini kestiremediğimiz çeşitli hareketleriyle bizi kendine hayran bırakmanın bir yolunu bulur. Peki ama kedilerin hareketleri gerçekten bir anlam taşır mı?
- 1
Kedi sahipleri minik dostlarının mırlamasına, sürtünmesine, kutunun içinde baş üstünde durmasına ya da perdede sallanmasına hayretler içinde bakarken bir yandan da "Acaba ne demek istiyor" diye düşünür. Haksız da sayılmaz... Evet kediler akıl ve mantıkla açıklanamaz hayvanlardır ama yine de bazı hareketlerinin gerçekten bir anlamı olabilir...
- 2
Kediniz yatağına, battaniyesine, sizin göbeğinize ya da başka bir kediye karşı patileri ile yoğurma hareketi yapması, söz konusu bölgeyi konformlu bulduğu ve orayı uyumaya hazır hale getirmeye çalıştığı anlamına gelir.
- 3
Kuyruğu yukarıda ve soru işareti gibi içeriye doğru kıvrılmışsa kediniz arkadaşlık kurmaya açık, keyfi yerinde ve mutlu demektir. Onu sevmek ve onunla oynamak için tam sırası!
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- 4
Kedinizin kuyruğu kabardıysa ve yukarı doğru kalktıysa bu kedinizin sinirli olduğu anlamına gelir. Bu saldırganlaşma itimali var demektir. Eğer kuyruğu kabarık ancak aşağı doğru inikse o zaman da kediniz çok korkmuş halde demektir. Bu durumda onu tutmaya ve istemediği bir şey yapmaya zorlamayın.
- 5
Kediler oyun oynarken dişinizi ısırıyorsa bunun birkaç nedeni olabilir. Siz elinizle onu oynatırken elinizi ısırırsa dişleri kaşınıyor olabilir ya da ne yaptığından habersiz sadece kendisi gibi bir kediyle oynadığını düşünüyor olabilir. Biliyorsunuz, kediler birbiriyle oynarken birbirlerini ısırırlar...
- 6
Kediniz sürekli mırlıyorsa muhtemelen bu keyfinin yerinde olduğu anlamına gelir... Kediler acı çekerken de mırlarlar ama oynarken ya da siz onu severken mırlıyorsa bunun nedeni büyük olasılıkla mutlu olmasıdır.
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- 7
Minik dostunuzun eve gelen kargoların kutularına girdiğini ve günlerce o kutuyla oynadığını görüyorsanız panik yapmayın. Kediler kutuların içinde kendilerine güvenli bir alan yaratmış gibi hissederler. Bu köşeli ortamlarda kendilerini iyi hissederler ve orada olmak isterler.
- 8
Kedinizin durup dururken ayaklarınıza sürtünmesi ya da siz otururken kucağınıza çıkıp yüzünüzü size sürtmesi bir sevgi gösterisidir desek sanırım yanımış olmayız. Kediler sizinle bağ kurmak, size olan sevgisini göstermek için sürtünürler... Aynı zamanda bu bir sevgi talebi anlamına da gelir. Onunla ilgilenmenizi istiyorlardır.
- 9
Kediniz karnına dokunduğunuzda sizi tırmalıyor ya da ısırıyor olabilir bu da gayet doğaldır çünkü göbekleri kediler için oldukça mahrem bölgedir. Oraya yapılan her teması bir tehlike bir tehdit olarak algılarlar. Köepklerin aksine kediler karınlarına dokunulmasından pek hoşlanmaz...
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- 10
Kediniz uyurken sırt üstü yatıyor ve dahası göbeğini açıyorsa bu size ve sizinle yaşamaya güveniyor demektir. Kediler uykuda hep tetiktedir. Göbeklerini açarak uyumaları "buradan bana bir tehlike gelmez" duygusuyla bağlantılıdır.
- 11
Kediniz ara ara gelip parmağınızı, yüzünüzü ya da kulaklarınızı emiyor olabilir. Belki tişörtünüzü ya da sevdiği bir battaniyeyi de emiyor olabilir, bunun da bir nedeni var. Emme davranışı genellikle annesiz büyüen ya da yeterince anne sütü içmemiş olan kedilerde görülür. Emmek kediler için sakinleştiri bir etki yaratır.
- 12
Kediniz sizi ya da bir eşyayı emdiğinde gevşemeye çalışıyordur. Bu durum kedinizle aranızda bir bağ oluşmasına nedne olur. Eğer rahatsz olmuyorsanız bu emme hareketine engel olmanıza gerek yok çünkü kediniz için zararlı değil.
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