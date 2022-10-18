Kedilere mama veriyordu, beton mikseri ezdi!

Kazadan sonra duran sürücü, polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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