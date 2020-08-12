Yapımı çok kolay ve hafif olan kedidili tatlısını beğeneceğinizi umuyorum. Çocuklar özellikle bu tatlıya bayılıyorlar. 1 dilim daha isteyeceklerinin garantisini veririm.

Şerbetli Kedidili Tatlısı Malzemeler:

1 paket kedidili (24 adet)

Kreması İçin:

1 poşet kremşanti

Yarım su bardağı Süt

Şerbeti İçin:

1 su bardağı şeker

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Çikolata Sosu İçin:

1 paket süt kreması

1 paket bitter çikolata

Süslemek İçin:

Antep fıstığı

Kedidili Tatlısının Yapılışı:

Şerbeti için tencereye şekeri, suyu ve limon suyunu koyalım.

Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika sonra, ocaktan alalım.

Şerbeti 10 dakika ılımaya bırakalım.

Kedidillerini şerbetin içine arkalı önlü batıralım ve bir tepsiye yerleştirelim.

Krema malzemelerini bir tencereye koyup koyulaşana kadar çırpalım.

Kremayı sıkma torbasına dolduralım.

Kedidillerinin üzerine düzgünce sıkalım.

Kremanın üzerine şerbet ile ıslattığımız kedidillerinden yerleştirelim ve elinizle hafifçe bastıralım.

Çikolata sosu için tencereye kremayı koyalım.

Tam kaynamaya başlamadan, ocaktan alalım.

İçine çikolatayı ilave edip eriyene kadar karıştıralım ve soğumaya bırakalım.

Hazırlamış olduğumuz karışım soğudukça katılacaktır.

Sosun soğuma sırasında sürme kıvamını kendinize göre ayarlayın

Kedidillerinin üzerine sosu yavaşça gezdirerek dökün.

Üzerine antepfıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Arzuya göre farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz

Buzdolabında dinlendirdikten sonra, servise hazır hale gelen tatlımız tüketilebilir.

Afiyet olsun...

Püf Noktası:

Kedidillerini fazla ıslatmayın. Şöyle bir batırıp hemen çıkarın. Yoksa dağılır, güzel olmaz

Bir gece buzdolabında dinlendirin.