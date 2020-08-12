Yapımı çok kolay ve hafif olan kedidili tatlısını beğeneceğinizi umuyorum. Çocuklar özellikle bu tatlıya bayılıyorlar. 1 dilim daha isteyeceklerinin garantisini veririm.
Şerbetli Kedidili Tatlısı Malzemeler:
- 1 paket kedidili (24 adet)
Kreması İçin:
- 1 poşet kremşanti
- Yarım su bardağı Süt
Şerbeti İçin:
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
Çikolata Sosu İçin:
- 1 paket süt kreması
- 1 paket bitter çikolata
Süslemek İçin:
Kedidili Tatlısının Yapılışı:
- Şerbeti için tencereye şekeri, suyu ve limon suyunu koyalım.
- Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika sonra, ocaktan alalım.
- Şerbeti 10 dakika ılımaya bırakalım.
- Kedidillerini şerbetin içine arkalı önlü batıralım ve bir tepsiye yerleştirelim.
- Krema malzemelerini bir tencereye koyup koyulaşana kadar çırpalım.
- Kremayı sıkma torbasına dolduralım.
- Kedidillerinin üzerine düzgünce sıkalım.
- Kremanın üzerine şerbet ile ıslattığımız kedidillerinden yerleştirelim ve elinizle hafifçe bastıralım.
- Çikolata sosu için tencereye kremayı koyalım.
- Tam kaynamaya başlamadan, ocaktan alalım.
- İçine çikolatayı ilave edip eriyene kadar karıştıralım ve soğumaya bırakalım.
- Hazırlamış olduğumuz karışım soğudukça katılacaktır.
- Sosun soğuma sırasında sürme kıvamını kendinize göre ayarlayın
- Kedidillerinin üzerine sosu yavaşça gezdirerek dökün.
- Üzerine antepfıstığı ile süsleyebilirsiniz.
- Arzuya göre farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz
- Buzdolabında dinlendirdikten sonra, servise hazır hale gelen tatlımız tüketilebilir.
- Afiyet olsun...
Püf Noktası:
- Kedidillerini fazla ıslatmayın. Şöyle bir batırıp hemen çıkarın. Yoksa dağılır, güzel olmaz
- Bir gece buzdolabında dinlendirin.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!